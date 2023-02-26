Тимошинин Никифор Васильев
Место рожденияд.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1882
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.05.1903
Жена: Александра Сафронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Тимошинин Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Александра Сафронова
Смерть
Неизвестно