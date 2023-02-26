Тимошинин Никифор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошинин Никифор Васильев

Тимошинин Никифор Васильев

Место рождения

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1882

Отец: Тимошинин Василий Семёнов

Мать: Тимошинина Матрона Никитина

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.05.1903

Жена: Александра Сафронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Тимошинин Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Александра Сафронова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close