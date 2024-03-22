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Александра Сафронова

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Сафроний Михеев

Мать: не указана

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.05.1903

Муж: Тимошинин Никифор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Тимошинин Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Тимошинин Никифор Васильев

Смерть
Неизвестно
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