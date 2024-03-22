Александра Сафронова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Сафроний Михеев
Бракосочетание
19.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Тимошинин Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Тимошинин Никифор Васильев
Смерть
Неизвестно