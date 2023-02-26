Тимошинин Василий Семёнов
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.12.1858
Отец: Тимошин Семён Романов
Мать: Параскева Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1880
Сын: Тимошинин Александр Васильев
Мать ребёнка: Тимошинина Матрона Никитина
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882
Сын: Тимошинин Никифор Васильев
Мать ребёнка: Тимошинина Матрона Никитина
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1883
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Тимошинина Матрона Никитина
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1890
Мать ребёнка: Тимошинина Матрона Никитина
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно