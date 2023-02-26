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Тимошинина Матрона Никитина

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Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1877

Муж: Тимошинин Василий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1880

Сын: Тимошинин Александр Васильев

Отец ребёнка: Тимошинин Василий Семёнов

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882

Сын: Тимошинин Никифор Васильев

Отец ребёнка: Тимошинин Василий Семёнов

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1883

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Тимошинин Василий Семёнов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Тимошинин Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Тимошинин Василий Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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