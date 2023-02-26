Тимошинина Матрона Никитина
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1880
Сын: Тимошинин Александр Васильев
Отец ребёнка: Тимошинин Василий Семёнов
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882
Сын: Тимошинин Никифор Васильев
Отец ребёнка: Тимошинин Василий Семёнов
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1883
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Тимошинин Василий Семёнов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1890
Отец ребёнка: Тимошинин Василий Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно