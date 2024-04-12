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Никифор Васильев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1707

Дата смерти

12.07.1757 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Василий Антипов

Мать: Дарья Андреева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Согласно ревизиям родился ок. 1716 года, однако дата рождения исправлена в соответствии с исповедными росписями, т.к. этот вариант лучше сочетается с датами рождения детей.
Бракосочетание
До 1728

Жена: Агафья Афанасьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1731

Сын: Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Агафья Афанасьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1732

Сын: Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Агафья Афанасьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1749 ст.

Дочь: Наталья Никифорова

Мать ребёнка: Агафья Афанасьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.07.1757 ст.
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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