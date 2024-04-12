Никифор Васильев
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти12.07.1757 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1707
Отец: Василий Антипов
Мать: Дарья Андреева
Согласно ревизиям родился ок. 1716 года, однако дата рождения исправлена в соответствии с исповедными росписями, т.к. этот вариант лучше сочетается с датами рождения детей.
Бракосочетание
До 1728
Жена: Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
1731
Сын: Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
26.08.1749 ст.
Дочь: Наталья Никифорова
Мать ребёнка: Агафья Афанасьева
Место жительства
1753
Смерть
12.07.1757 ст.