Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смерти1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1700
Муж: Василий Антипов
Рождение ребёнка
1707
Сын: Никифор Васильев
Отец ребёнка: Василий Антипов
Согласно ревизиям родился ок. 1716 года, однако дата рождения исправлена в соответствии с исповедными росписями, т.к. этот вариант лучше сочетается с датами рождения детей.
Смерть
1743