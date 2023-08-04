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Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1673 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1700

Муж: Василий Антипов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1707

Сын: Никифор Васильев

Отец ребёнка: Василий Антипов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Согласно ревизиям родился ок. 1716 года, однако дата рождения исправлена в соответствии с исповедными росписями, т.к. этот вариант лучше сочетается с датами рождения детей.
Смерть
1743
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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