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Василий Антипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

30.01.1730 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1678 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1678
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1700

Жена: Дарья Андреева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1707

Сын: Никифор Васильев

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Согласно ревизиям родился ок. 1716 года, однако дата рождения исправлена в соответствии с исповедными росписями, т.к. этот вариант лучше сочетается с датами рождения детей.
Смерть
30.01.1730 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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