Василий Антипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти30.01.1730 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1678
Бракосочетание
До 1700
Жена: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1707
Сын: Никифор Васильев
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Согласно ревизиям родился ок. 1716 года, однако дата рождения исправлена в соответствии с исповедными росписями, т.к. этот вариант лучше сочетается с датами рождения детей.
Смерть
30.01.1730 ст.