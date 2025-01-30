Медведева Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиС 1918 по 1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Дарья?
Отец ребёнка: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бранихина (Медведева) Мария
Отец ребёнка: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова (Медведева) Анна
Отец ребёнка: Медведев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Александр
Рождение ребёнка
16.11.1895
Сын: Медведев Николай
Отец ребёнка: Медведев Александр
Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Медведев Александр Младший
Отец ребёнка: Медведев Александр
Смерть
С 1918 по 1919
т Вера рассказывала как старики лежали на печи, а у Николая родились двойняшки