Медведева Мария Степанова 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведева Мария Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

С 1918 по 1919

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Дарья?

Отец ребёнка: Медведев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бранихина (Медведева) Мария

Отец ребёнка: Медведев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова (Медведева) Анна

Отец ребёнка: Медведев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр

Рождение ребёнка
16.11.1895

Сын: Медведев Николай

Отец ребёнка: Медведев Александр

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Медведев Александр Младший

Отец ребёнка: Медведев Александр

Смерть
С 1918 по 1919
т Вера рассказывала как старики лежали на печи, а у Николая родились двойняшки

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