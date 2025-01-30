Медведев Александр
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1922
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Медведев Алексей Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бранихина (Медведева) Мария
Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Дарья?
Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова (Медведева) Анна
Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1895
Сын: Медведев Николай
Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Медведев Александр Младший
Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова
Смерть
1922
был парализован после инсульта по воспоминаниям тВеры про двойняшек