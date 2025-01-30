Медведев Александр 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Александр

Медведев Александр

Место рождения

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Медведев Алексей Федорович

Мать: ?

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бранихина (Медведева) Мария

Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Дарья?

Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова (Медведева) Анна

Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Мария Степанова

Рождение ребёнка
16.11.1895

Сын: Медведев Николай

Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Медведев Александр Младший

Мать ребёнка: Медведева Мария Степанова

Смерть
1922
был парализован после инсульта по воспоминаниям тВеры про двойняшек

Мы используем куки для улучшения работы сайта.