Медведев Николай
Место рождения
Дата рождения16.11.1895
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1895
Отец: Медведев Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Роспотребсоюза Залесного района
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Медведев Александр
Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медведев,_Александр_Николаевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Медведевы Василий И Степан
Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья
Рождение ребёнка
1921
Сын: Медведев Сергей
Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья
Рамешинский с/с, д. Протасиха
Рождение ребёнка
23.02.1924
Сын: Медведев Фёдор
Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья
Рождение ребёнка
15.09.1926
Сын: Медведев Константин
Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья
Рождение ребёнка
28.02.1929
Дочь: Осенчугова (Медведева) Зинаида
Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья
Рождение ребёнка
20.08.1931
Дочь: (Медведева) Елизавета
Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья
Рождение ребёнка
23.08.1937
Дочь: Кудряшова (Медведева) Вера
Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья
Смерть
1955