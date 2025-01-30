Медведев Николай 16.11.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведев Николай

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Место рождения

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.11.1895

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1895

Отец: Медведев Александр

Мать: Медведева Мария Степанова

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Роспотребсоюза Залесного района
Бракосочетание
1917

Жена: Медведева (Орлова) Наталья

Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Медведев Александр

Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медведев,_Александр_Николаевич
Рождение ребёнка
1920

Сын: Медведевы Василий И Степан

Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья

Рождение ребёнка
1921

Сын: Медведев Сергей

Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рамешинский с/с, д. Протасиха
Рождение ребёнка
23.02.1924

Сын: Медведев Фёдор

Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1926

Сын: Медведев Константин

Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья

Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1929

Дочь: Осенчугова (Медведева) Зинаида

Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья

Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1931

Дочь: (Медведева) Елизавета

Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья

Рождение ребёнка
23.08.1937

Дочь: Кудряшова (Медведева) Вера

Мать ребёнка: Медведева (Орлова) Наталья

Смерть
1955
Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область

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