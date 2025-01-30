Медведева (Орлова) Наталья 19.08.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведева (Орлова) Наталья

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Место рождения

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

19.08.1895

Дата смерти

27.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1895

Отец: Орлов Григорий Васильевич

Мать: Орлова (Гладышева) Анастасия

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
1917

Муж: Медведев Николай

Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Медведев Александр

Отец ребёнка: Медведев Николай

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медведев,_Александр_Николаевич
Рождение ребёнка
1920

Сын: Медведевы Василий И Степан

Отец ребёнка: Медведев Николай

Рождение ребёнка
1921

Сын: Медведев Сергей

Отец ребёнка: Медведев Николай

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рамешинский с/с, д. Протасиха
Рождение ребёнка
23.02.1924

Сын: Медведев Фёдор

Отец ребёнка: Медведев Николай

Протасиха, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1926

Сын: Медведев Константин

Отец ребёнка: Медведев Николай

Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1929

Дочь: Осенчугова (Медведева) Зинаида

Отец ребёнка: Медведев Николай

Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1931

Дочь: (Медведева) Елизавета

Отец ребёнка: Медведев Николай

Рождение ребёнка
23.08.1937

Дочь: Кудряшова (Медведева) Вера

Отец ребёнка: Медведев Николай

Смерть
27.06.1987
Похороны
Неизвестно
Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область

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