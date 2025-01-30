Медведева (Орлова) Наталья
Место рождения
Дата рождения19.08.1895
Дата смерти27.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1895
Бракосочетание
1917
Муж: Медведев Николай
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Медведев Александр
Отец ребёнка: Медведев Николай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медведев,_Александр_Николаевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Медведевы Василий И Степан
Отец ребёнка: Медведев Николай
Рождение ребёнка
1921
Сын: Медведев Сергей
Отец ребёнка: Медведев Николай
Рамешинский с/с, д. Протасиха
Рождение ребёнка
23.02.1924
Сын: Медведев Фёдор
Отец ребёнка: Медведев Николай
Рождение ребёнка
15.09.1926
Сын: Медведев Константин
Отец ребёнка: Медведев Николай
Рождение ребёнка
28.02.1929
Дочь: Осенчугова (Медведева) Зинаида
Отец ребёнка: Медведев Николай
Рождение ребёнка
20.08.1931
Дочь: (Медведева) Елизавета
Отец ребёнка: Медведев Николай
Рождение ребёнка
23.08.1937
Дочь: Кудряшова (Медведева) Вера
Отец ребёнка: Медведев Николай
Смерть
27.06.1987
Похороны
Неизвестно