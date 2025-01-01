Медведев Александр Младший
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Александр Младший
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Константин Младший
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб в ВОВ