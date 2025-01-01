Медведев Александр Младший 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведев Александр Младший

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Медведев Александр

Мать: Медведева Мария Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Младший

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Константин Младший

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб в ВОВ

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