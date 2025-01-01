Бранихина (Медведева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бранихина) Екатерина
Отец ребёнка: Бранихин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бранихин Михаил
Отец ребёнка: Бранихин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бранихин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бранихин Николай
Отец ребёнка: Бранихин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бранихин Сергей
Отец ребёнка: Бранихин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева (Бранихина) Анна
Отец ребёнка: Бранихин Григорий
Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно