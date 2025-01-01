Бранихина (Медведева) Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бранихина (Медведева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Александр

Мать: Медведева Мария Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бранихина) Екатерина

Отец ребёнка: Бранихин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бранихин Михаил

Отец ребёнка: Бранихин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бранихин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бранихин Николай

Отец ребёнка: Бранихин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бранихин Сергей

Отец ребёнка: Бранихин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева (Бранихина) Анна

Отец ребёнка: Бранихин Григорий

Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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