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Ревунов Леон Афанасьевич

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Место рождения

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.04.1899

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1899

Отец: Ревунов Афанасий

Мать: не указана

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1919

Дочь: Сироткина (Ревунова) Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.12.1922

Сын: Ревунов Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Ревунов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.04.1927

Сын: Ревунов Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
19.12.1932

Дочь: Афонина (Ревунова) Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.02.1936

Сын: Ревунов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1951
Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

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