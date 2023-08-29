Ревунов Леон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1899
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1899
Отец: Ревунов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1919
Дочь: Сироткина (Ревунова) Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
20.12.1922
Сын: Ревунов Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Ревунов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
10.04.1927
Сын: Ревунов Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
19.12.1932
Дочь: Афонина (Ревунова) Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
15.02.1936
Мать ребёнка: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна
Смерть
1951