Ревунов Алексей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревунов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Ревунова Галина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1952
Сын: Ревунов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Ревунова Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
10.03.1963
Сын: Ревунов Герман Алексеевич
Мать ребёнка: Ревунова Галина Георгиевна
Смерть
Неизвестно