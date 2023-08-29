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Ревунов Алексей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927

Отец: Ревунов Леон Афанасьевич

Мать: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Ревунова Галина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревунова Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
26.10.1952

Сын: Ревунов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Ревунова Галина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1963

Сын: Ревунов Герман Алексеевич

Мать ребёнка: Ревунова Галина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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