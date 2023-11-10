Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

avatar

Место рождения

Прудки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.08.1893

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1893

Отец: Богачев Спиридон

Мать: не указана

Прудки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1919

Дочь: Сироткина Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.12.1922

Сын: Ревунов Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Ревунов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.04.1927

Сын: Ревунов Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.12.1932

Дочь: Афонина Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.02.1936

Сын: Ревунов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1970
Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close