Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения13.08.1893
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1893
Отец: Богачев Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1919
Дочь: Сироткина Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.12.1922
Сын: Ревунов Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Ревунов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.04.1927
Сын: Ревунов Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.12.1932
Дочь: Афонина Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.02.1936
Отец ребёнка: Ревунов Леон Афанасьевич
Смерть
1970