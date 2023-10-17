Афонина (Ревунова) Мария Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красненкова (Афонина) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1964
Дочь: Максимова (Афонина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1967
Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович
Смерть
Неизвестно
Петровское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область