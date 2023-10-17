Афонина (Ревунова) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонина (Ревунова) Мария Леонтьевна

Афонина (Ревунова) Мария Леонтьевна

avatar

Место рождения

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.12.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932

Отец: Ревунов Леон Афанасьевич

Мать: Ревунова (Богачева) Евдокия Спиридоновна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красненкова (Афонина) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1964

Дочь: Максимова (Афонина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1967

Сын: Афонин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Афонин Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
Петровское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.