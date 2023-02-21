Черемухина (Козлова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухина (Козлова) Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1914

Дата смерти

08.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1914

Отец: Козлов Николай Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1930

Дочь: Каташова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.09.1945

Сын: Черемухин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1955

Дочь: Головина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич

Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.07.?

Дочь: Шашенко Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемухин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемухин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемухин Алексей Васильевич

Смерть
08.09.1989
Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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