Черемухина (Козлова) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1914
Дата смерти08.09.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1914
Отец: Козлов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1930
Дочь: Каташова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
29.09.1945
Сын: Черемухин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1955
Дочь: Головина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.?
Дочь: Шашенко Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемухин Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемухин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Черемухин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1989