Черемухин Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухин Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемухин Алексей Васильевич

Мать: Черемухина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Черемухина Лидия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемухина Лидия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемухин Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Черемухина Лидия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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