Каташова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1930
Дата смерти14.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.10.?
Дочь: Каташова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Каташов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Каташов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каташов Михаил
Смерть
14.10.2019