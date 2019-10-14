Каташова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каташова Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1930

Дата смерти

14.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930

Отец: не указан

Мать: Черемухина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.?

Дочь: Каташова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Каташов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Каташов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каташов Михаил

Смерть
14.10.2019
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