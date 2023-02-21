Черемухин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.07.1985
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черемухин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1945
Сын: Черемухин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1955
Дочь: Головина Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
31.07.?
Дочь: Шашенко Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемухин Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемухин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1985