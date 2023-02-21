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Черемухин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемухин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1945

Сын: Черемухин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1955

Дочь: Головина Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна

Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.07.?

Дочь: Шашенко Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемухин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемухин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Черемухина Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемухина Клавдия Николаевна

Смерть
07.07.1985
Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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