(Киричинская) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киричинская) Мария Григорьевна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

16.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1884

Отец: Киричинский Михаил Григорьевич

Мать: Киричинская Розалия Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 26
Бракосочетание
18.11.1902

Муж: Тиховский Илья Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 64/55
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Тиховский Илья Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1929

Сын: Тиховский Владимир Ильич

Отец ребёнка: Тиховский Илья Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 64
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиховский Лев Ильич

Отец ребёнка: Тиховский Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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