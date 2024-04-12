(Киричинская) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1884
дом 26
Бракосочетание
18.11.1902
дом 64/55
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Тиховский Илья Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1929
Отец ребёнка: Тиховский Илья Иванович
дом 64
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиховский Лев Ильич
Отец ребёнка: Тиховский Илья Иванович
Смерть
Неизвестно