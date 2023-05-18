Тиховский Лев Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тиховский Илья Иванович
Мать: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
?.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Раздельное, Львівська область
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Стефановна
Смерть
Неизвестно