Тиховский Лев Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиховский Лев Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиховский Илья Иванович

Мать: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
?.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Стефановна

Раздельное, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Стефановна

Смерть
Неизвестно
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