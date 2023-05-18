Тиховский Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиховский Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1902

Жена: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 64/55
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
22.03.1929

Сын: Тиховский Владимир Ильич

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 64
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиховский Лев Ильич

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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