Тиховский Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.11.1902
Жена: Мария Григорьевна
дом 64/55
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
22.03.1929
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
дом 64
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиховский Лев Ильич
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно