(Тиховска) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Тиховский Илья Иванович
Мать: Мария Григорьевна
Бракосочетание
25.11.1926
дом 30/64
Рождение ребёнка
12.11.1927
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич
дом 30
Рождение ребёнка
18.10.1929
Сын: Воляньский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич
дом 30
Рождение ребёнка
17.05.1931
Сын: Воляньский Богдан Иванович
Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич
дом 103
Рождение ребёнка
22.10.1932
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Рождение ребёнка
14.03.1935
Дочь: Йосипа Ивановна
Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.08.1938
Рождение ребёнка
26.08.1941
Смерть
Неизвестно