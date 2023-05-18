(Тиховска) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тиховска) Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Около 1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
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1935 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Тиховский Илья Иванович

Мать: Мария Григорьевна

Бракосочетание
25.11.1926

Муж: Воляньский Иван Яковлевич

Раздельное, Львівська область
дом 30/64
Рождение ребёнка
12.11.1927

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич

Раздельное, Львівська область
дом 30
Рождение ребёнка
18.10.1929

Сын: Воляньский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич

Раздельное, Львівська область
дом 30
Рождение ребёнка
17.05.1931

Сын: Воляньский Богдан Иванович

Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич

Раздельное, Львівська область
дом 103
Рождение ребёнка
22.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
14.03.1935

Дочь: Йосипа Ивановна

Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
12.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
26.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воляньский Иван Яковлевич

Раздельное, Львівська область
Смерть
Неизвестно