Киричинская (Мариняк) Розалия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.11.1876
дом 43
Рождение ребёнка
18.10.1882
Сын: Киричинский Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Киричинский Михаил Григорьевич
дом 26
Рождение ребёнка
16.12.1884
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Киричинский Михаил Григорьевич
дом 26
Рождение ребёнка
13.09.1887
Сын: Киричинский Семён Михайлович
Отец ребёнка: Киричинский Михаил Григорьевич
дом 26
Рождение ребёнка
26.09.1889
Дочь: Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Киричинский Михаил Григорьевич
дом 55
Бракосочетание
15.?.1889
Муж: Чума Стефан
дом 2/55
Смерть
Неизвестно