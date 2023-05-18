Киричинская (Мариняк) Розалия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричинская (Мариняк) Розалия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1876

Муж: Киричинский Михаил Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
18.10.1882

Сын: Киричинский Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Киричинский Михаил Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 26
Рождение ребёнка
16.12.1884

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Киричинский Михаил Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 26
Рождение ребёнка
13.09.1887

Сын: Киричинский Семён Михайлович

Отец ребёнка: Киричинский Михаил Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 26
Рождение ребёнка
26.09.1889

Дочь: Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Киричинский Михаил Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 55
Бракосочетание
15.?.1889

Муж: Чума Стефан

Раздельное, Львівська область
дом 2/55
Смерть
Неизвестно
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