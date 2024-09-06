Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1907
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Пресняков Александр Петрович
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1913
Сын: Пресняков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1916
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1918
Дочь: (Пресняков) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пресняков Николай Пертович
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно