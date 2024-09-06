Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Пресняков Иван Петрович

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Пресняков Александр Петрович

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Пресняков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1916

Сын: Пресняков Павел Петрович

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1918

Дочь: (Пресняков) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пресняков Николай Пертович

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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