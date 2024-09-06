Горохова Анна Федосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохова Анна Федосьевна

Горохова Анна Федосьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Горохов Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
18.10.1885

Сын: Горохов Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Горохов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Горохов Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Горохов Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.03.1893

Сын: Горохов Евгений Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Горохов Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
19.12.1895

Сын: Горохов Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
28.05.1903

Дочь: (Горохов) Вера Артемьевна

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
28.05.1903

Сын: Горохов Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Смерть
31.05.1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.