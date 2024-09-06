Горохова Анна Федосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.05.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Дочь: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Сын: Горохов Дмитрий Артемьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Сын: Горохов Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Сын: Горохов Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Сын: Горохов Евгений Артемьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Сын: Горохов Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Сын: Горохов Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Сын: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Дочь: (Горохов) Вера Артемьевна
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич