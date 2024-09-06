Пресняков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1907
Мать ребёнка: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Пресняков Александр Петрович
Мать ребёнка: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Рождение ребёнка
30.06.1913
Сын: Пресняков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Рождение ребёнка
15.04.1916
Мать ребёнка: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Рождение ребёнка
05.05.1918
Дочь: (Пресняков) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пресняков Николай Пертович
Мать ребёнка: Преснякова (Горохов) Марья Артемьевна
Смерть
Неизвестно