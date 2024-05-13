Лукьянов Петр Кузьмич 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Петр Кузьмич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лукьянов Кузьма Степанович

Мать: Лукьянова Гликерья Архиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лукьянов Иван Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукьянов Семен Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Лукьянова) Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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