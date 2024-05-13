Лукьянов Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Лукьянова) Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна
Смерть
Неизвестно