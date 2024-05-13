Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Лукьянова) Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Кузьмич
Смерть
Неизвестно