Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Константинова) Устинья Евтихиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лукьянов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукьянов Семен Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Лукьянова) Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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