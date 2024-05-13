Лукьянова Гликерья Архиповна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Гликерья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Прокопий Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Кузьма Степанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Лукьянов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лукьянов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Лукьянова) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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