Лукьянова Гликерья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Прокопий Кузьмич
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Лукьянова) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Степанович
Смерть
Неизвестно