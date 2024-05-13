Лукьянов Прокопий Кузьмич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Прокопий Кузьмич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Кузьма Степанович

Мать: Лукьянова Гликерья Архиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Надежда Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Лукьянова) Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Надежда Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лукьянов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Надежда Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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