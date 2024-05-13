Лукьянов Прокопий Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Лукьянова) Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лукьянов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Надежда Ильинична
Смерть
Неизвестно