Лукьянова Надежда Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Прокопий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Лукьянова) Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Прокопий Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лукьянов Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Прокопий Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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