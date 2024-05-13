Лукьянов Кузьма Степанович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Прокопий Кузьмич
Мать ребёнка: Лукьянова Гликерья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Лукьянова Гликерья Архиповна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Лукьянова Гликерья Архиповна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Лукьянова) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Лукьянова Гликерья Архиповна
Смерть
Неизвестно