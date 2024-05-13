Лукьянов Кузьма Степанович 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Кузьма Степанович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лукьянов Степан Епифанович

Мать: Лукьянова Татьяна Афанасьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Прокопий Кузьмич

Мать ребёнка: Лукьянова Гликерья Архиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Гликерья Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Лукьянов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Лукьянова Гликерья Архиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лукьянов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Лукьянова Гликерья Архиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Лукьянова) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Лукьянова Гликерья Архиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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