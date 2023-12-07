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Пшеничный Гаврил Григорьевич

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Пшеничный Григорий Титович

Мать: Пшеничная (Солодова) Ирина Памфиловна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная Пелагея Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Пшеничный Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Пшеничный Семен Гаврилович

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Пшеничная) Аксинья Гавриловна

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно

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