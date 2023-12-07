Пшеничный Гаврил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Пшеничный Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пшеничный Семен Гаврилович
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Пшеничная) Аксинья Гавриловна
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно