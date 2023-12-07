Пшеничная (Солодова) Ирина Памфиловна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Пшеничный Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Пшеничный Григорий Титович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Пшеничная) Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Пшеничный Григорий Титович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пшеничный Гаврил Григорьевич
Отец ребёнка: Пшеничный Григорий Титович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Пшеничный Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Пшеничный Григорий Титович
Смерть
Неизвестно