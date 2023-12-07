Пшеничная (Солодова) Ирина Памфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Солодова) Ирина Памфиловна

Место рождения

Сукнево, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукнево, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Григорий Титович

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Пшеничный Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Пшеничный Григорий Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Пшеничная) Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Пшеничный Григорий Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Пшеничный Гаврил Григорьевич

Отец ребёнка: Пшеничный Григорий Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Пшеничный Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пшеничный Григорий Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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