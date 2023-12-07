Пшеничный Григорий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Пшеничный Тит Еремеевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Пшеничный Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Пшеничная Ирина Памфиловна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Пшеничная Ирина Памфиловна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пшеничный Гаврил Григорьевич
Мать ребёнка: Пшеничная Ирина Памфиловна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Пшеничный Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Пшеничная Ирина Памфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно