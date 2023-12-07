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Пшеничный Григорий Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Пшеничный Тит Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Пшеничный Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Пшеничная Ирина Памфиловна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Пшеничная Ирина Памфиловна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Пшеничный Гаврил Григорьевич

Мать ребёнка: Пшеничная Ирина Памфиловна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Пшеничный Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пшеничная Ирина Памфиловна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная Ирина Памфиловна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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