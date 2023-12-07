Пшеничная Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Гаврил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Пшеничный Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Пшеничный Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Пшеничный Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Пшеничный Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Пшеничная) Аксинья Гавриловна

Отец ребёнка: Пшеничный Гаврил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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