Пшеничная Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1776
Сын: Пшеничный Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Пшеничный Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пшеничный Семен Гаврилович
Отец ребёнка: Пшеничный Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Пшеничная) Аксинья Гавриловна
Отец ребёнка: Пшеничный Гаврил Григорьевич
Смерть
Неизвестно