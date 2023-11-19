Алексей Осипович
Место рождения
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Васильевна
Поручитель
08.02.1908 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 08.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Петр Осипович Суховеркова крестьянская девица Нинила Тимофеевна по жениху Апухлиц... Показать все
Поручитель
28.01.1911 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Петрович Королев Зашейково крестьянская девица Параскева Васильевна Воробьева по же... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1911 ст.
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Наталия Васильевна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.10.1911 Апухлицы Анастасия Алексеевна Апухлицы отец крестьянин Алексей Осипович Апухлицы мать крестьянская жена Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно