Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Осипович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1911 ст.
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Осипович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.10.1911 Апухлицы Анастасия Алексеевна Апухлицы отец крестьянин Алексей Осипович Апухлицы мать крестьянская жена Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно