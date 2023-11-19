Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Осипович

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1911 ст.

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Осипович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.10.1911 Апухлицы Анастасия Алексеевна Апухлицы отец крестьянин Алексей Осипович Апухлицы мать крестьянская жена Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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