село Ильинское, село Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд (на 1915) — Familio

Ильинское

Емельяновская волость, Старицкий уезд (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11507Ильинское, с. каз.при прудах и колодцах.3517175961Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Старицкий уезд, Емельяновская волость
117. Ильинское, село бывшее государственное, дворов 14, жителей 110, церковь православная, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Емельяновская волость
20Ильинское18
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