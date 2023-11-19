Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1911 ст.
Отец: Алексей Осипович
Мать: Наталия Васильевна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.10.1911 Апухлицы Анастасия Алексеевна Апухлицы отец крестьянин Алексей Осипович Апухлицы мать крестьянская жена Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно