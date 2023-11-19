Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Алексеевна

Анастасия Алексеевна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.10.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1892 г.р.

Мать

До 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1911 ст.

Отец: Алексей Осипович

Мать: Наталия Васильевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.10.1911 Апухлицы Анастасия Алексеевна Апухлицы отец крестьянин Алексей Осипович Апухлицы мать крестьянская жена Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.