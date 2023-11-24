Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1778
На 1850 год - фамилия Ермилов.
Работа или профессия
1794
Определен на праздное место во дьячка к Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
04.02.1797 ст.
Церкви святых мученик Флора и Лавра дьячек Аврамий Иванов понял за себя церкви Иоанна Богослова, что в Новом погосте, священника Григория Васильева дочь его, девицу Евдокию, оба первым браком.
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна
Иоанн. Сын Аврамия Суровцева, дьячка Флоро-Лаврской церкви, что в Вотчине Павловского монастыря (Флоро-Лаврская Павловотчинская церковь).
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Суровцова Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Суровцова Евдокия Абрамовна
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Суровцов Василий Абрамович
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Певгова (Суровцова) Ульяна Абрамовна
Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна
Работа или профессия
1822
Бончаково, Грязовецкий район, Северный край
Произведен во священника к Богородицкой Бончаковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно