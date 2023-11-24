Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Суровцов Иван Иванович

Мать: Суровцова Капитолина Ивановна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
На 1850 год - фамилия Ермилов.
Работа или профессия
1794
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен на праздное место во дьячка к Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
04.02.1797 ст.

Жена: Суровцова Евдокия Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Церкви святых мученик Флора и Лавра дьячек Аврамий Иванов понял за себя церкви Иоанна Богослова, что в Новом погосте, священника Григория Васильева дочь его, девицу Евдокию, оба первым браком.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Суровцов Иван Абрамович

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Иоанн. Сын Аврамия Суровцева, дьячка Флоро-Лаврской церкви, что в Вотчине Павловского монастыря (Флоро-Лаврская Павловотчинская церковь).
Рождение ребёнка
1803

Сын: Суровцов Павел Абрамович

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Суровцова Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Суровцова Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Суровцов Василий Абрамович

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Певгова (Суровцова) Ульяна Абрамовна

Мать ребёнка: Суровцова Евдокия Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1822
Бончаково, Грязовецкий район, Северный край
Произведен во священника к Богородицкой Бончаковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно

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