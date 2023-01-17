Суровцов Иван Аврамиевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Суровцов Аврам Иванович
Мать: не указана
Иоанн. Сын Аврамия Суровцева, дьячка Флоро-Лаврской церкви, что в Вотчине Павловского монастыря (Флоро-Лаврская Павловотчинская церковь).
Образование
?.06.1822
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс богословских наук в Вологодской духовной семинарии во 2-м разряде.
Работа или профессия
12.11.1822 ст.
Рукоположен во священника к Рождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1823
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Суровцова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Липина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Суровцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Суровцов Василий Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно