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Суровцов Иван Аврамиевич

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Суровцов Аврам Иванович

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Иоанн. Сын Аврамия Суровцева, дьячка Флоро-Лаврской церкви, что в Вотчине Павловского монастыря (Флоро-Лаврская Павловотчинская церковь).
Образование
?.06.1822
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс богословских наук в Вологодской духовной семинарии во 2-м разряде.
Работа или профессия
12.11.1822 ст.
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Рождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1823

Жена: Суровцова Татьяна Степановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Суровцова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Степановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Липина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Степановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суровцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Степановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Суровцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Татьяна Степановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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