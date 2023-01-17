Суровцова Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1823
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Суровцова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Аврамиевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Липина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Аврамиевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Суровцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Аврамиевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Суровцов Василий Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Аврамиевич
Смерть
Неизвестно