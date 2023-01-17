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Суровцова Татьяна Степановна

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1823

Муж: Суровцов Иван Аврамиевич

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Суровцова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Аврамиевич

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Липина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Аврамиевич

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суровцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Аврамиевич

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Суровцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Аврамиевич

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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