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Суровцова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1797 ст.

Муж: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Церкви святых мученик Флора и Лавра дьячек Аврамий Иванов понял за себя церкви Иоанна Богослова, что в Новом погосте, священника Григория Васильева дочь его, девицу Евдокию, оба первым браком.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Суровцов Иван Абрамович

Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Иоанн. Сын Аврамия Суровцева, дьячка Флоро-Лаврской церкви, что в Вотчине Павловского монастыря (Флоро-Лаврская Павловотчинская церковь).
Рождение ребёнка
1803

Сын: Суровцов Павел Абрамович

Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Суровцова Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Суровцова Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Суровцов Василий Абрамович

Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Певгова (Суровцова) Ульяна Абрамовна

Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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