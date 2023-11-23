Суровцова Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1797 ст.
Церкви святых мученик Флора и Лавра дьячек Аврамий Иванов понял за себя церкви Иоанна Богослова, что в Новом погосте, священника Григория Васильева дочь его, девицу Евдокию, оба первым браком.
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович
Иоанн. Сын Аврамия Суровцева, дьячка Флоро-Лаврской церкви, что в Вотчине Павловского монастыря (Флоро-Лаврская Павловотчинская церковь).
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Суровцова Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Суровцова Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Суровцов Василий Абрамович
Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Певгова (Суровцова) Ульяна Абрамовна
Отец ребёнка: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович
Смерть
Неизвестно