Суровцов Павел Абрамович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Работа или профессия
1822
Определен в пономаря к Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лебедева (Суровцова) Евгения Павловна
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья Львовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Суровцова Мария Павловна
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья Львовна
Смерть
До 1850