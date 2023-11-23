Суровцов Павел Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцов Павел Абрамович

Суровцов Павел Абрамович

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Суровцов (Ермилов) Абрам (Авраам) Иванович

Мать: Суровцова Евдокия Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1822
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1830

Жена: Суровцова Прасковья Львовна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лебедева (Суровцова) Евгения Павловна

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья Львовна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Суровцова Мария Павловна

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья Львовна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1850
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.