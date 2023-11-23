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Суровцова Прасковья Львовна

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Суровцов Павел Абрамович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лебедева (Суровцова) Евгения Павловна

Отец ребёнка: Суровцов Павел Абрамович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Суровцова Мария Павловна

Отец ребёнка: Суровцов Павел Абрамович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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