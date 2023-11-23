Суровцова Прасковья Львовна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лебедева (Суровцова) Евгения Павловна
Отец ребёнка: Суровцов Павел Абрамович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Суровцова Мария Павловна
Отец ребёнка: Суровцов Павел Абрамович
Смерть
Неизвестно