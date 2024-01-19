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Суровцов Иван Иванович

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1777

Жена: Суровцова Капитолина Ивановна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Суровцов Абрам Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Капитолина Ивановна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
На 1850 год - фамилия Ермилов.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Суровцов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Капитолина Ивановна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1782 по 1795
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Второй пономарь Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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