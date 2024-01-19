Суровцов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1777
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Суровцова Капитолина Ивановна
На 1850 год - фамилия Ермилов.
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Суровцова Капитолина Ивановна
Работа или профессия
С 1782 по 1795
Второй пономарь Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно